Снег и солнце одновременно наблюдают в разных районах Петербурга 14 ноября

Погода в Петербурге резко меняется под влиянием тыловой части циклона.

В Петербурге 14 ноября наблюдаются резкие изменения погоды в разных районах города. На севере Северной столицы и в соседней Ленинградской области выглянуло солнце, тогда как на востоке небо затянули облака, идет снег и усилился ветер.

Разницу в погодных условиях зафиксировали на снимках, которые читатели отправили в редакцию "Фонтанки". По словам синоптика Александра Колесова, на город влияет тыловая часть циклона ROMY. В ближайшие часы ветер может стать еще сильнее.

Днем 14 ноября температура воздуха в Петербурге не поднимется выше +3 градусов. В воскресенье, 15 ноября, ожидается потепление до +7 градусов.

Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен в городе с 14 ноября до позднего вечера 16 ноября.

Ранее мы рассказывали о том, что в понедельник в Северной столице будет солнечно и сухо: город окажется под влиянием западной периферии антициклона. Температура воздуха в Петербурге +8…+10 градусов, в области +6…+11 градусов.

Фото: Piter.TV