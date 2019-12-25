В понедельник в Петербурге будет солнечно и сухо

Температура воздуха в городе +8…+10 градусов.

Петербург 19 октября окажется под влиянием западной периферии антициклона. Об этом рассказал в своем tg-канале синоптик Михаил Леус.

В такой ситуации ожидается тихая погода с переменной облачностью и полным отсутствием осадков. Температура воздуха в городе +8…+10 градусов, в Ленинградской области +6…+11 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 1-6 м/с, атмосферное давление составит 781 миллиметр рт. ст., что существенно выше нормы.

Во вторник, 20 октября, тоже не будет дождей, ночью 0…-2 градуса, днем +7…+9 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда горожанам можно ожидать первый снег. В первую декаду ноября он выпадает очень редко: к примеру, такое наблюдалось в 2016 году. Этот вид осадков приходится чаще всего на вторую половину месяца.

Фото: Piter.TV