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В Петроградском районе реконструировали библиотеку, оформленную по повести "Волшебник изумрудного города"
Сегодня, 12:34
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В Петроградском районе реконструировали библиотеку, оформленную по повести "Волшебник изумрудного города"

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Посетители могут искать книги через героев произведения.

В Петроградском районе после реконструкции заработала детская библиотека, которая оформлена в концепции сказочной повести "Волшебник изумрудного города". Об этом 5 ноября пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Посетители могут искать книги через героев произведения: тематика зависит от выбранного персонажа. 

Библиотека – один из самых важных шагов погружения ребенка в жизнь. Важно, чтобы в руки попала правильная книга. Именно здесь люди встречаются, именно здесь не только читают, но и участвуют в активной жизни. Здесь проходят викторины, театральные постановки. 

Дмитрий Ваньчков, глава администрации Петроградского района 

Для ребят проводят мастер-классы, также дети могут сделать именные закладки для книг. Кроме того, библиотека подписала соглашение с киностудией "Ленфильм". 

Ранее на Piter.TV: библиотека "Лес" с роботизированным комплексом открылась в Петербурге. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Теги: библиотека, петроградский район
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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