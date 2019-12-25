В Петроградском районе реконструировали библиотеку, оформленную по повести "Волшебник изумрудного города"

Посетители могут искать книги через героев произведения.

В Петроградском районе после реконструкции заработала детская библиотека, которая оформлена в концепции сказочной повести "Волшебник изумрудного города". Об этом 5 ноября пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Посетители могут искать книги через героев произведения: тематика зависит от выбранного персонажа.

Библиотека – один из самых важных шагов погружения ребенка в жизнь. Важно, чтобы в руки попала правильная книга. Именно здесь люди встречаются, именно здесь не только читают, но и участвуют в активной жизни. Здесь проходят викторины, театральные постановки. Дмитрий Ваньчков, глава администрации Петроградского района

Для ребят проводят мастер-классы, также дети могут сделать именные закладки для книг. Кроме того, библиотека подписала соглашение с киностудией "Ленфильм".

Ранее на Piter.TV: библиотека "Лес" с роботизированным комплексом открылась в Петербурге.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"