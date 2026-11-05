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На Гражданском проспекте 14 ноября после капремонта заработает Молодежная библиотека
Сегодня, 12:47
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На Гражданском проспекте 14 ноября после капремонта заработает Молодежная библиотека

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Новое пространство объединит технологии, краеведение, искусство и образование.

В Петербурге на Гражданском проспекте после капитального ремонта откроется обновленная Молодежная библиотека. Это отдел Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского. 

По данным "Петербургского дневника", для местных жителей учреждение заработает с 14 ноября. Новое пространство объединит технологии, краеведение, искусство и образование. Там установлены станция саморегистрации, виртуальные помощники, созданные с использованием искусственного интеллекта и 3D-технологий, и кобот – робот-рука, принимающий и выдающий книги круглосуточно. 

Кроме того, в день открытия начнут работу несколько творческих и образовательных проектов. В студии звукозаписи представят лабораторию подкастов, в пространстве "Практик" – лабораторию настольных игр, в центральном зале – лабораторию комиксов, посвященных истории и культуре Калининского района. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петроградском районе реконструировали библиотеку, оформленную по повести "Волшебник изумрудного города". 

Фото: предоставлено библиотекой имени В. В. Маяковского

Теги: библиотека, гражданский проспект
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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