На Гражданском проспекте 14 ноября после капремонта заработает Молодежная библиотека

Новое пространство объединит технологии, краеведение, искусство и образование.

В Петербурге на Гражданском проспекте после капитального ремонта откроется обновленная Молодежная библиотека. Это отдел Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского.

По данным "Петербургского дневника", для местных жителей учреждение заработает с 14 ноября. Новое пространство объединит технологии, краеведение, искусство и образование. Там установлены станция саморегистрации, виртуальные помощники, созданные с использованием искусственного интеллекта и 3D-технологий, и кобот – робот-рука, принимающий и выдающий книги круглосуточно.

Кроме того, в день открытия начнут работу несколько творческих и образовательных проектов. В студии звукозаписи представят лабораторию подкастов, в пространстве "Практик" – лабораторию настольных игр, в центральном зале – лабораторию комиксов, посвященных истории и культуре Калининского района.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петроградском районе реконструировали библиотеку, оформленную по повести "Волшебник изумрудного города".

Фото: предоставлено библиотекой имени В. В. Маяковского