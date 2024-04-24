В общегородском субботнике поучаствовали более 176 тыс. петербуржцев

Он состоялся в честь 80-летия Победы.

В Санкт-Петербурге прошёл масштабный общегородской субботник, посвящённый 80-летию Победы. Как сообщает пресс-служба губернатора, в акции приняли участие более 176 тысяч горожан.

Вместе с главой города Александром Бегловым и участниками СВО петербуржцы привели в порядок военные мемориалы и высадили 80 ив — по числу лет, прошедших со дня Победы. Эти деревья стали живым символом памяти о подвиге защитников Отечества.

Особое внимание было уделено сохранению исторического наследия. Александр Беглов предложил назвать безымянный сквер в честь современных героев — участников специальной военной операции. Для выбора лучшего названия среди жителей города будет организован конкурс.

Ранее Piter.TV сообщал, что пасхальный конвой из Петербурга доставил бойцам 10 тонн гуманитарной помощи.

Фото: Смольный