Общегородской субботник в Петербурге не будут переносить

Напомним, 19 апреля город может накрыть снег.

Общегородской субботник в Петербурге пройдет 20 апреля. Дату его проведения переносить не планируют. Об этом пишет "Петербургский дневник" 15 апреля, ссылаясь на аппарат вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Вероятность утверждения новой даты для проведения Дня благоустройства в Петербурге могла быть, поскольку на грядущих выходных в город придет похолодание.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что характер погоды в пятницу и субботу будет зависеть "от траектории циклона", 19 апреля город может накрыть снег. Однако, по словам специалиста, циклон несет с собой и теплый воздух, поэтому контраст температуры, даже на территории одной Ленобласти, ожидается незначительный.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти запланировано около 2,5 тыс. субботников.

Фото: Piter.TV