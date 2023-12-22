На этой неделе в Петербурге будет господствовать холодный циклон

Синоптик отметил, что 19 апреля Петербург накроет снегом.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил жителей Северной столицы о грядущем похолодании. Температура воздуха в городе на Неве значительно опустится в середине недели. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале.

К середине недели в тылу следующего циклона с северными ветрами войдет такая холодная воздушная масса, что осадки будут уже в виде мокрого снега и снега. Но осадков в этот период не много. Температура воздуха в ночные часы по Ленинградской области понизится до 0…-5 градусов, днем до +2…+7 градусов. Александр Колесов, синоптик

Синоптик отметил, что 19 апреля Петербург накроет снегом. В Северной столице температура воздуха опустится до нуля.

В Петербурге 15 апреля будет облачно и пройдут дожди. Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов, в Ленинградской области +4…+9 градусов.

Ранее мы писали, что летние веранды кафе откроются в Петербурге 16 апреля.

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