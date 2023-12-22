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В Петербурге 15 апреля будет облачно и пройдут дожди
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 15 апреля будет облачно и пройдут дожди

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Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов.

На погоду в Петербурге 15 апреля будет оказывать влияние тыловая, холодная часть циклона с центром над юго-востоком Карелии. Небо над регионом будут закрывать плотные облака, пройдут дожди, по области местами с мокрым снегом. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов, в Ленинградской области +4…+9 градусов, такие значения на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Во вторник пройдут небольшие дожди и +8…+10 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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