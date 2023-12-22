Летние веранды кафе откроются в Петербурге 16 апреля

Заведениям необходимо учесть несколько критериев, включая смежность земельных участков под уличную мебель и заведения общественного питания.

Уже завтра, 16 апреля, в Петербурге откроются летние веранды кафе: они будут работать до 15 октября.

Как сообщила пресс-служба Смольного, перед открытием веранд заведениям необходимо учесть несколько критериев, включая смежность земельных участков под уличную мебель и заведения общественного питания.

По словам руководителя агентства ресторанного консалтинга "Resta", Ксении Кевли, количество ресторанов и кафе с верандами в текущем году возрастет на четверть по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году на модернизацию петербургских поликлиник потратят почти 4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV