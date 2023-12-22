В 2024 году на модернизацию петербургских поликлиник потратят почти 4 млрд рублей

В этом году намерены закупить свыше 1 тыс. единиц техники, запланирован капитальный ремонт 61 поликлиники.

На программу модернизации первичного звена здравоохранения в Петербурге в 2024 году выделено более 3,8 млрд рублей, что больше на 265 млн, чем в 2023-м. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Порядка 1,6 млрд рублей направят из федерального бюджета, 2,1 млрд рублей – из городского бюджета.

Поликлиники – "лицо" здравоохранения. В них обращаются за помощью большинство петербуржцев. Наша задача – сделать их максимально эффективными, оснащенными и доступными для горожан. Губернатор Петербурга

В прошлом году в поликлиники Петербурга поставили и ввели 852 единицы медицинского оборудования, ремонт был проведен в 73 медицинских учреждениях.

Для поликлиник закупают диагностическое оборудование: эндоскопы, рентген-аппараты, УЗИ-аппараты, аппараты КТ и МРТ. Кроме того, поступает физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование.

В этом году намерены закупить свыше 1 тыс. единиц техники, запланирован капитальный ремонт 61 поликлиники.

На данный момент работы выполнили на четырех объектах, заключены контракты на 52 объекта. Уже поставлено 502 единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что на территории предприятия "Ручьи" поликлиника готова на 63%.

Фото: Piter.TV