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В 2025 году для петербургских поликлиник приобретут 1,3 тыс. единиц медоборудования
Сегодня, 15:11
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В 2025 году для петербургских поликлиник приобретут 1,3 тыс. единиц медоборудования

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Уже заключены контракты на поставку 473 единиц.

В 2025 году в Петербурге закупки медицинского оборудования по программе модернизации первичного звена здравоохранения вырастут на треть. Об этом 13 ноября рассказали в пресс-службе Смольного. 

Так, в следующем году приобретут 1,3 тыс. единиц медоборудования, уже заключили контракты на поставку 473 единиц. 

А в 2024 году были заключены контракты на приобретение более 1 тыс. единиц оборудования, что на 27 единиц больше изначального плана. В соответствующем перечне находятся эндоскопы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, КТ и МРТ, физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование. 

Кроме того, до конца года запланирован капитальный ремонт на 63 объектах здравоохранения. 

Ранее на Piter.TV: на улице Коммуны после капремонта открылся Центр Здоровья. 

Фото: Piter.TV 

Теги: здравоохранение, медицинское оборудование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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