В Петербурге за год число вакансий в здравоохранении увеличилось на 48%

Медицинские организации активно ищут врачей и специалистов среднего медицинского персонала.

В Петербурге открыто свыше 6,5 тыс. вакансий в сфере здравоохранения. Это почти вдвое больше, чем год назад, сообщили 3 июля в городском комитете по труду и занятости населения.

Медицинские организации активно ищут врачей и специалистов среднего медицинского персонала. Больше всего работодатели нуждаются в медицинских сестрах (3,3 тыс. вакансий), затем идут рентгенолаборанты (300 предложений), санитары операционных (270 вакансий), врачи скорой медицинской помощи (250 предложений) и терапевты (240 вакансий).

Для того, чтобы помочь компаниям быстрее закрывать кадровую потребность, а соискателям – найти работу в востребованной отрасли, Центр занятости населения Северной столицы сопровождает подбор специалистов и организовывает бесплатное обучение. Так, с начала года число трудоустроенных медработников увеличилось на 18,5%.

Подробная информация доступна по телефону горячей линии: 320-06-52, а также на единой цифровой платформе "Работа России".

Ранее мы рассказывали о том, что спрос на стажеров в Петербурге вырос в четыре раза за 5 лет.

Фото: Piter.TV