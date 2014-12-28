На улице Коммуны после капремонта открылся Центр Здоровья

Это первый капитальный ремонт здания за 35 лет.

В Красногвардейском районе после капитального ремонта открылся Центр Здоровья. Об этом рассказали в районной администрации.

Обновление медучреждения Городской поликлиники №107 на улице Коммуны, 34, проходило с мая 2023 года в рамках Национального проекта "Здравоохранение" по программе модернизации первичного звена. Это первый капитальный ремонт здания за 35 лет.

В учреждении заменили все инженерные коммуникации, окна, сделали перепланировку помещений, закупили новую мебель и обновили фасад. Была увеличена мощность дневного стационара, располагающегося на 1 этаже: с 15 до 26 коек. Теперь лечение смогут получать около 3000 пациентов ежегодно.

На втором этаже отремонтировали Центр Здоровья, который рассчитан на прием более 300 тысяч жителей района. Здесь можно бесплатно проверить свое здоровье и получить необходимые рекомендации от специалистов, пройти школу помощи при отказе от курения.

Фото и видео: администрация Красногвардейского района