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На Каменном острове завершился капремонт второй сцены БДТ имени Товстоногова
Сегодня, 17:06
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На Каменном острове завершился капремонт второй сцены БДТ имени Товстоногова

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Здание является образцом русского деревянного зодчества периода классицизма.

В Петербурге завершили капитальный ремонт второй сцены БДТ имени Г. А. Товстоногова. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 3 ноября. 

Здание является образцом русского деревянного зодчества периода классицизма: это единственный в России деревянный театр. Его возвели в 1827 году по проекту Смарагда Шустова. 

В ведение БТД объект культурного наследия перешел в 2001 году, однако сохранность исторического облика была под угрозой из-за износа облицовки, инженерных систем и гидроизоляции. Специалисты спрятали деревянный фасад за декоративной штукатуркой, а также обновили террасы, колонны портика и восстановили уникальную лепнину. Особое внимание уделили внутреннему убранству – зрителей ожидают новые балконы и ложи. Кроме того, строителям предстоит закончить благоустройство прилегающей территории. 

Ранее на Piter.TV: на Краснопутиловской улице отреставрировали кирпичный дом XX века. 

Фото: pxhere 

Теги: бдт имени товстоногова, капремонт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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