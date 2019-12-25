На Каменном острове завершился капремонт второй сцены БДТ имени Товстоногова

Здание является образцом русского деревянного зодчества периода классицизма.

В Петербурге завершили капитальный ремонт второй сцены БДТ имени Г. А. Товстоногова. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 3 ноября.

Здание является образцом русского деревянного зодчества периода классицизма: это единственный в России деревянный театр. Его возвели в 1827 году по проекту Смарагда Шустова.

В ведение БТД объект культурного наследия перешел в 2001 году, однако сохранность исторического облика была под угрозой из-за износа облицовки, инженерных систем и гидроизоляции. Специалисты спрятали деревянный фасад за декоративной штукатуркой, а также обновили террасы, колонны портика и восстановили уникальную лепнину. Особое внимание уделили внутреннему убранству – зрителей ожидают новые балконы и ложи. Кроме того, строителям предстоит закончить благоустройство прилегающей территории.

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