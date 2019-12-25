На Большой Разночинной улице завершается капремонт исторического дома

Реставраторы уже восстановили утраченную рустованную штукатурку и отделку эркеров, капители и цветочный орнамент.

В Петроградском районе Петербурга завершается капитальный ремонт фасада исторического жилого дома на Большой Разночинной улице. Об этом рассказали в Смольном 9 октября.

Реставраторы уже восстановили утраченную рустованную штукатурку и отделку эркеров, капители и цветочный орнамент. На лестничных клетках установлены новые деревянные окна. Характерная особенность здания – барельефы с грифонами и гиппокампами. Скульптурные изображения тоже отреставрировали, а недостающие элементы воссоздали по слепкам.

Дом построили в 1911 году по проекту архитектора XX века Петра Батуева. Перед Первой мировой войной здесь жил будущий писатель Михаил Зощенко.

Ранее на Piter.TV: интерьеры особняка Миллера в Петербурге восстановят по сохранившейся лепнине.

Фото: пресс-служба Смольного