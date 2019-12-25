Интерьеры особняка Миллера в Петербурге восстановят по сохранившейся лепнине

Петербургские реставраторы восстановят особняк Миллера после пожара.

Интерьеры сгоревшего особняка Миллера на Исаакиевской площади в Петербурге восстановят с использованием сохранившихся элементов исторической лепнины. Часть оригинального декора вывезли в специализированные реставрационные мастерские еще до пожара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Сохранившиеся детали внутренней отделки находятся в мастерских, где ранее проводилась реставрация убранства Великокняжеской усыпальницы Петропавловской крепости. После необходимых обмеров специалисты сняли с элементов декора силиконовые формы. Их используют для воссоздания утраченных деталей интерьеров особняка.

До наших дней в здании сохранились десюдепорт над дверным проемом, потолочные кессоны и карниз с растительным орнаментом. Большая часть других элементов внутренней отделки была утрачена еще в советский период.

Проект реставрации особняка разработали в 2025 году. Сейчас специалисты вносят в него изменения с учетом последствий пожара. Фотофиксация, результаты обмеров и архивные материалы должны позволить восстановить здание в намеченные сроки — до конца 2028 года.

В рамках работ планируется восстановить парадную лестницу, вестибюль и деревянный тамбур, а также помещения второго этажа с исторической планировкой. Кроме того, отремонтируют лицевые и дворовые фасады, раскроют исторические дверные проемы, приведут в порядок мансарду и крышу.

Пожар в особняке на Исаакиевской площади произошел 1 октября 2026 года. Огонь распространился примерно на 2 тыс. м2 и перекинулся на кровлю соседнего здания. Возгоранию присвоили третий номер сложности. Открытое горение удалось ликвидировать к 1:00 2 октября, однако полностью пожар потушили только вечером того же дня.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать небезопасно проведенная сварка во время реставрационных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

В КГИОП отмечали, что обмеры и проект реставрации особняка сохранились. При этом комплексной внутренней отделки в здании не было, поэтому значительной утраты исторических интерьеров, вероятно, удалось избежать.

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Фото: пресс-служба Смольного