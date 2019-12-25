В Петербурге увеличат число видов работ по программе капремонта на 2027 год

В Петербурге расширят программу капремонта многоквартирных домов в 2027 году.

В Петербурге планируют расширить программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2027 год. Увеличить намерены как количество видов работ, так и общую стоимость программы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта города Леонид Вишневский.

Формированием программы занимается Жилищный комитет. Фонд взаимодействует с ведомством, чтобы обеспечить выполнение запланированных работ и добиться заметных результатов для жителей, которые регулярно перечисляют взносы на капитальный ремонт.

Сейчас программа включает 13 видов работ. По словам Вишневского, специалисты фонда готовы помогать жителям в решении проблемных вопросов, даже если организация еще не выступает заказчиком ремонта.

Если возникают сомнения в техническом состоянии здания или отдельных конструкций, сотрудники фонда обращаются в районный жилищный комитет для организации соответствующей оценки. Такой подход позволяет разбирать обращения жителей и выяснять, какие меры необходимы для решения выявленных проблем.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)