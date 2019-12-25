На Краснопутиловской улице отреставрировали кирпичный дом XX века

Здание возвели к 1940 году.

В Петербурге завершили капитальный ремонт дома 21 по Краснопутиловской улице. Ему вернули облик в стиле сталинского неоклассицизма, сообщает 3 ноября пресс-служба Смольного.

Специалисты очистили кирпичную кладку от загрязнений, укрепили швы, восстановили утраченные фрагменты декора, а также отреставрировали профилированные карнизы и лепные кронштейны. Здание возвели к 1940 году. Внешний вид определяют эркеры на четвертом и пятом этажах, ритм оконных проемов и заглубленные окна шестого этажа.

Краснопутиловская улица является частью исторического района Автово. С появлением здесь в XIX веке Путиловского завода местность стала одним из центров промышленности.

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Фото: пресс-служба Смольного