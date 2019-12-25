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На Краснопутиловской улице отреставрировали кирпичный дом XX века
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На Краснопутиловской улице отреставрировали кирпичный дом XX века

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Здание возвели к 1940 году.

В Петербурге завершили капитальный ремонт дома 21 по Краснопутиловской улице. Ему вернули облик в стиле сталинского неоклассицизма, сообщает 3 ноября пресс-служба Смольного. 

Специалисты очистили кирпичную кладку от загрязнений, укрепили швы, восстановили утраченные фрагменты декора, а также отреставрировали профилированные карнизы и лепные кронштейны. Здание возвели к 1940 году. Внешний вид определяют эркеры на четвертом и пятом этажах, ритм оконных проемов и заглубленные окна шестого этажа. 

Краснопутиловская улица является частью исторического района Автово. С появлением здесь в XIX веке Путиловского завода местность стала одним из центров промышленности. 

Ранее мы рассказывали о том, что Дворец творчества юных получил площадку в Малом мраморном дворце. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: капремонт, краснопутиловская улица
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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