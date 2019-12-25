Дворец творчества юных получил площадку в Малом мраморном дворце

Объект культурного наследия федерального значения станет площадкой для развития талантов школьников.

Петербург передал дворец Кушелева-Безбородко, расположенный на Гагаринской улице, в оперативное управление Дворцу творчества юных. Объект культурного наследия федерального значения станет площадкой для развития талантов школьников, сообщила пресс-служба Смольного 30 октября.

Профильные структуры городской администрации провели полное обследование здания, а затем разработали проектно-сметную документацию, которая поможет осуществить реставрацию. Малый мраморный дворец возвели в 1840-х годах по проекту архитектора Гаральда Боссе, потом его перестроил Эдуард Шмидт.

В течение нескольких десятилетий дворцом владела княгиня Екатерина Юрьевская – вторая жена императора Александра II. В советское время здесь был научно-исследовательский институт охраны труда. В последние годы на объекте проходили экскурсии в рамках проекта "Открытый город".

Ранее мы рассказывали о том, что на набережной Обводного канала отреставрировали здание бывшей сушильни в "Треугольнике".

Фото: пресс-служба Смольного