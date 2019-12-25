В ГД предложили ввести наставничество над детьми-сиротами во всех регионах

Дарья Голубева призвала распространить опыт ЛНР и Ростовской области на всю страну.

На российской территории опыт наставничества над детьми-сиротами, уже существующий в Ростовской области и Луганской народной республики (ЛНР), следует перенять другим регионам, где такой практики пока что нет. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала депутат Государственной думы от ЛДПР Дарья Голубева. Парламентарий из нижней палаты уточнила, что в октябре Народный Совет ЛНР принял закон, закрепляющий наставничество над детьми-сиротами как самостоятельную форму социальной поддержки. В локальном документе говорится о том, что наставниками могут стать дееспособные граждане, которым более 25 лет. Они должны проживать на территории региона, соответствовать установленным требованиям и пройти отбор и подготовку. При этом такое наставничество осуществляется безвозмездно на основании договора сроком на один год с возможностью продления. Один наставник может иметь на своем счету не более трех подопечных.

Учитывая, что Минпросвещения России уже сегодня движется в этом направлении и поддерживает данную инициативу, необходимо объединить усилия для создания единого поля заботы о каждом выпускнике детского дома. Дарья Голубева, депутат ГД РФ

Законодатель объяснила, что наставник помогает ребенку адаптироваться к взрослой жизни, а также получить образование, определиться с профессией и обрести уверенность в собственных силах. Хотя наставник не заменит ребенку родителей, но он дает детсяс поддержку взрослого человека при подготовке к самостоятельной жизни.

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Фото: Piter.tv