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МФЦ Ленобласти начали принимать заявления на возмещение расходов на обучение для детей-сирот
Сегодня, 10:16
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МФЦ Ленобласти начали принимать заявления на возмещение расходов на обучение для детей-сирот

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Выплата производится единоразово по фактическим затратам, однако ее максимальный размер ограничен 53 тысячами рублей на одного человека в год.

В МФЦ Ленинградской области внедрена новая мера социальной поддержки. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, теперь могут возместить расходы за обучение на подготовительных отделениях высших учебных заведений.

Выплата производится единоразово по фактическим затратам, однако ее максимальный размер ограничен 53 тысячами рублей на одного человека в год. Право на получение этой меры поддержки имеют граждане РФ, проживающие на территории 47-го региона.

Оформить выплату можно в любом филиале, отделе или удаленном рабочем месте МФЦ Ленинградской области. Услуга предоставляется через взаимодействие центров с ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения". Подробный перечень необходимых документов и условия предоставления выплаты опубликованы на официальном сайте МФЦ.

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Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, мфц
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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