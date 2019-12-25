Дрозденко: судостроение Ленинградской области постоянно нуждается в квалифицированных специалистах

Главная задача властей заключается в том, чтобы молодежь могла получить востребованную профессию, не покидая родной регион.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что спрос на кадры в этой сфере обусловлен запросами экономики: через портовые комплексы Финского залива проходит почти четверть всего экспорта и импорта страны – 24,5%. По его словам, в судостроении важно не только название корабля, но и то, кто именно занимается его строительством.

Глава региона подчеркнул, что главная задача властей заключается в том, чтобы молодежь могла получить востребованную профессию, не покидая родной регион. Для этого была выстроена непрерывная модель "Школа → СПО → ВУЗ → Предприятие".

Он добавил, что главными кадровыми центрами остаются Техникум водного транспорта и Выборгский политехнический техникум "Александровский", где готовят специалистов по судостроению, слесарному делу, эксплуатации энергетических установок и управлению транспортом. Только в 2026 году на инженерные специальности в профессиональные учреждения Ленобласти было подано более 7,6 тысячи заявлений, а по судостроительным программам ежегодно обучаются свыше 700 студентов.

Дрозденко сообщил, что Ленинградская область заключила соглашения с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом. Теперь техникумы и вуз будут готовить специалистов совместно, без разрывов в программах, а Центры карьеры помогут выпускникам заключить договоры о целевом обучении. Благодаря проекту "Профессионалитет. Регион 47" за два года материально-техническая база семи учреждений была модернизирована: в них появились новые станки, тренажеры и мастерские.

По информации губернатора, студенты проходят практику непосредственно на местных предприятиях. После выпуска их ждут рабочие места на Невском судостроительно-судоремонтном заводе, заводах "Пелла", Охтинской верфи, Ладожском транспортном заводе и Выборгском судостроительном заводе. В частности, все 145 выпускников судостроительных программ 2025 года уже трудоустроились в регионе.

Подготовка будущих корабелов начинается еще со школьной скамьи. Как рассказал губернатор, в прошлом учебном году в области работали 306 профильных предпрофессиональных классов, каждый четвертый из которых имел инженерную направленность. К 2027 году планируется увеличить их число до четырехсот, при этом доля инженерных должна превысить 30%.

В заключение Александр Дрозденко резюмировал, что корабли не строятся сами, их создают люди, и он рад тому, что выстроенный путь от парты до верфи успешно работает.

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Фото: Правительство Ленобласти