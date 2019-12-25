Специалисты выявили возможный источник сброса.

Северо‑Западное управление Росприроднадзора ведёт проверку по факту загрязнения ручья нефтепродуктами. Вредные вещества могли попасть в воду через выпуск одного из предприятий, сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас нефтепродукты в водоем не поступают, но специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах сброса и устанавливать, какое именно предприятие может быть к нему причастно. В настоящее время в ручье смонтировали боновые заграждения, которые препятствуют дальнейшему распространению нефтяного пятна.

В ведомстве отметили, что объект, который сейчас рассматривают как возможный источник загрязнения, находится под федеральным экологическим контролем. Это влияет на порядок проверочных мероприятий.

Параллельно ситуацию взяла на контроль природоохранная прокуратура Петербурга. Сильно загрязнение нанесло ущерб местной фауне, в результате которого пострадали утки. Волонтеры спасли птиц.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)