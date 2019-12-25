В Ленобласти готовят проект нового животноводческого комплекса.

В Тихвинском районе Ленинградской области планируют построить крупный животноводческий кластер. Проект предусматривает создание свиноводческих ферм и завода по производству комбикормов. Его концепция уже подготовлена в общих чертах.

Перспективы реализации инициативы обсудили на встрече инвестора с вице-губернатором Ленобласти Егором Мищеряковым. Участники рассмотрели вопросы обеспечения будущего предприятия кадрами, экологические аспекты, а также возможность заключения соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

Земельные вопросы для реализации проекта уже урегулированы. В настоящее время продолжается согласование использования железнодорожной инфраструктуры, которая потребуется для доставки сырья на комбикормовый завод.

Кроме того, прорабатывается возможность получения субсидии для реализации проекта.

Диетолог объяснил, как супы снижают артериальное давление.

Фото: pxhere.com