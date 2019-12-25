Регламент замены у разных машин существенно отличается.

Обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ) может привести к серьезным повреждениям двигателя и дорогостоящему ремонту. На некоторых автомобилях после такой поломки приходится менять мотор целиком. При этом универсального срока замены ремня нет: он зависит от модели и типа двигателя. Об этом сообщает 110km.ru.

Ремень ГРМ синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов. Если он обрывается на так называемом втыковом двигателе, клапаны могут столкнуться с поршнями. Это приводит к повреждению деталей и дорогостоящему ремонту.

Регламент замены у разных машин существенно отличается. Например, для Volkswagen Golf IV с двигателем 1.9 TDI он составляет 60 тысяч километров, а для Golf VII с мотором 1.5 TSI — 240 тысяч. У Mercedes-Benz A 180 d ремень меняют через 200 тысяч километров или десять лет, у Nissan Qashqai с двигателем 1.5 dCi — через 150 тысяч километров или шесть лет.

Особого внимания требуют "мокрые" ремни, работающие в масляной ванне. При использовании неподходящего масла или нарушении сроков его замены материал привода может разрушаться раньше времени. Его частицы способны попасть в систему смазки и вызвать дополнительные неисправности.

При покупке подержанного автомобиля важно проверить историю обслуживания. Если подтверждений замены нет, лучше не откладывать диагностику. Вместе с ремнем обычно меняют натяжители и ролики, а в некоторых случаях — водяной насос. Точный интервал обслуживания следует уточнять по VIN и рекомендациям производителя.

Фото: unsplash (Chad Kirchoff)