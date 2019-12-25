На данный момент меняют проектную документацию.

Стало известно, когда в Петербурге вернутся к реконструкции станции метро "Парк Победы". Проектно‑изыскательские работы по корректировке документации должны завершиться к 5 апреля 2027 года, сообщил комитет по транспорту в ответ на вопросы, поступившие на страницу губернатора Александра Беглова.

Как пояснили в ведомстве, это связано с обращениями ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда: они выступили с просьбой скорректировать архитектурный облик здания. По поручению властей ГУП "Петербургский метрополитен" ведет доработку проекта с учётом этих пожеланий.

В Комитете подчеркнули, что пауза в строительных работах необходима, чтобы учесть значимые для горожан детали и сохранить историческую ценность объекта. После завершения корректировки проектной документации подрядчики смогут вернуться к основным этапам реконструкции.

Станцию метро "Парк Победы" закрыли на реконструкцию 29 июня 2025 года. Изначально городские власти рассчитывали завершить работы к августу или к декабрю 2027 года. Однако уже в начале текущего года стало ясно, что проект придется корректировать. Причиной стали обращения ветеранских организаций, которые настаивали, что облик вестибюля должен быть более монументальным.

Фото: Piter.TV