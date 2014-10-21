В ГД изучают случаи получения бесплатной экстренной помощи в частных клиниках

Сергей Леонов рассказал об опасности, которой частные медорганизации могут подвергать пациентов.

Глава профильного комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов из партии ЛДПР обратился к председателю Верховного суда России Игорю Краснову с просьбой разъяснить законодателям ситуацию о том, могут ли граждане страны бесплатно получать экстренную медицинскую помощь в частных клиниках. В комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" парламентарий из нижней палаты уточнил, что сейчас медицинские организации не всегда соблюдают такое право, выставляя клиентам крупные счета за предоставление услуги. Однако Конституция и закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" гарантируют населению право на бесплатное получение экстренной медицинской помощи "независимо от наличия полиса ОМС и медорганизации, в которую он обращается, будь то государственная или частная".

Люди недоумевают, почему они вынуждены платить за то, что им положено бесплатно по закону. Они обращаются в суд, уже идут разбирательства. Правоприменительная практика еще не сформировалась. Сергей Леонов, депутат ГД РФ

Сергей Леонов добавил, что экстренная помощь на территории страны оказывается пострадавшим, в частности, при инфаркте миокарда, инсульте, черепно-мозговой травме (ЧМТ), обширных ожогах и тяжелых обморожениях. В этих условиях человек нуждается в оперативной диагностике и специализированной медицинском помощи. В противном же случае промедление может негативно сказаться на последствиях для пациента, включая и летальный исход.

