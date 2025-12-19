В Госдуме предложили ввести бесплатную чистку зубов по ОМС для детей

Депутаты направили обращение в Минздрав Михаилу Мурашко.

Депутаты из фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Антон Ткачев во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением добавить в ОМС профессиональную гигиену полости рта для несовершеннолетних. Текст соответствующей инициативы пресс-служба политиков направила по СМИ. Известно, что такую услугу детям парламентарии из нижней палаты хотят предоставлять раз в год. В настоящее время, несмотря на на наличие в стране программ бесплатной стоматологической помощи, профессиональная гигиена полости рта чаще всего не входит в базовый пакет бесплатных услуг для граждан старше трех-четрырех лет.

Считаем необходимым ввести в базовый пакет бесплатных стоматологических услуг по ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов (включая снятие налета и аппликацию фторсодержащего средства) для всех детей. текст законопроекта

Авторы обращения считают, что данная мера поддержки со стороны государства позволит выявлять и устранять факторы риска кариеса на ранней стадии у семей, которые не могут позволить себе платную чистку зубов, а также снизит частоту осложненного кариеса и необходимость дорогостоящего лечения для граждан в будущем. Дополнительно услуга повысит приверженность семей к регулярному наблюдению у специалиста-стоматолога.

Фонд "Онкологика" запускает ряд инициатив в поддержку больных раком взрослых и их близких.

Фото: pxhere.com