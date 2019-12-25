В ГД подготовят законопроект об изменениях требований к дорожной разметке

Законодательная инициатива будет проработана с профильными ведомствами и экспертным сообществом.

В Государственной думе подготовят законодательную инициативу об обязательных требованиях к дорожной разметке, так как скользкая полоса нередко влияет на аварийность транспортных средств. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы России по контролю, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев. Парламентарий из нижней палаты пояснил прессе, что ранее с такой инициативой обратились мотоциклисты страны. Они указали, что в стандартах нет обязательных требований к коэффициенту сцепления разметки с дорожным покрытием. Однако ранее такие требования были в нормативных документах. Позже их исключили, что сказалось на пробеле в сфере безопасности.

Сегодня дорожная разметка нередко становится скользкой, особенно в дождь. Это увеличивает тормозной путь, ухудшает управляемость и напрямую влияет на аварийность. <...> В ближайшее время планируется подготовка законодательной инициативы, направленной на устранение выявленного нормативного пробела и повышение уровня безопасности дорожной инфраструктуры. Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ

Эксперты пояснили, что порядка десяти процентов дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта в крупных городах могут быть связаны именно со скользкой разметкой.

