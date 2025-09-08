Российские синхронистки завоевали золото на этапе Кубка мира в Китае

На третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию в китайском Сиане сборная России завоевала золото в акробатической программе групп. В составе команды выступили Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Майя Дорошко, Валерия Плеханова и Елена Шабанова. Спортсменки получили 227,9089 балла, оставив на втором и третьем местах китайских синхронисток.

Соревнования этапа Кубка мира прошли с 1 по 3 мая. Первые медали России принесли Кира Черезова и Валентина Герасимова: они завоевали серебро в технической программе дуэтов (296,9358 балла), а 2 мая выиграли золото в произвольной программе дуэтов (304,6439 балла). Второе место в произвольной программе также заняли россиянки — Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина (285,8040 балла).

Это первые соревнования российских синхронистов после допуска международной федерацией водных видов спорта, объявленного в середине апреля. Спортсменки выступали с национальной символикой.

Фото: ВКонтакте / ФВВСР | синхронное плавание