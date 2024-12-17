Петербурженка Марина Бекетова взяла бронзу на Кубке мира по пауэрлифтингу

Соревнования в Грузии продолжаются — впереди у российской сборной еще несколько весовых категорий.

Спортсменка из Санкт-Петербурга Марина Бекетова завоевала бронзовую медаль на проходящем в Тбилиси Кубке мира по пауэрлифтингу среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. В весовой категории до 55 кг 23-летняя воспитанница школы олимпийского резерва имени В.Ф. Краевского показала результат 91 кг в жиме лежа.

Для Бекетовой, которая начала заниматься парапауэрлифтингом пять лет назад после автомобильной аварии, эта медаль стала первой в карьере на столь престижном международном турнире. В прошлом году она занимала пятое место на чемпионате Европы.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы завоевали медали на международном турнире по дзюдо в Тбилиси.

Фото: Telegram / Пиотровский Online