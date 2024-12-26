Петербуржцы завоевали медали на международном турнире по дзюдо в Тбилиси

В активной борьбе они взяли серебро и бронзу.

Спортсмены из Санкт-Петербурга показали впечатляющие результаты в Тбилиси, где прошёл престижный международный турнир по дзюдо серии "Большой шлем".

Мадина Таймазова, выступающая в весовой категории до 70 кг, провела яркий бросок, который позволил ей выйти в схватку за бронзовую медаль. В решающем поединке она одержала победу, завоевав третье место.

Еще один успех принес Армен Агаян, который в категории до 73 кг дошел до финала и завоевал серебряную медаль. Оба спортсмена являются воспитанниками петербургского "Клуба Дзюдо Турбостроитель", что подчеркивает высокий уровень подготовки спортсменов в регионе.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербурженка завоевала две серебряные медали в спортивных соревнованиях в Нью-Дели.

Видео: Telegram / Пиотровский Online