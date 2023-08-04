Петербурженка завоевала две серебряные медали в спортивных соревнованиях в Нью-Дели

Она отличилась в метании диска и прыжках в длину.

В Нью-Дели, Индия состоялись Международные соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Уроженка Санкт-Петербурга Жанна Феколина завоевала две серебряные медали – в соревновании по метанию диска и в прыжках в длину, – рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Чиновник также напомнил, что сегодня в Центре водных видов "Невская волна" стартовал Кубок России по подводному спорту.

В турнире, который продлится до 16 марта, принимают участие сильнейшие спортсмены из 10 регионов страны. Начало соревнований – в 11.00 (ежедневно). Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее на Piter.TV: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал о том, как дети реагируют на его нынешний образ и чему, по его мнению, учит спорт.

Фото: Telegram / Пиотровский Online