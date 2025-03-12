Роман Костомаров: "Главное – не сдаваться, какие бы трудности ни встречались на пути"

Костомаров подчеркивает, что пример борьбы и стойкости важен не только в спорте, но и в жизни.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал о том, как дети реагируют на его нынешний образ и чему, по его мнению, учит спорт.

Если говорить про детей, то они больше удивляются, когда видят меня. Больше удивляются и рассматривают мои гаджеты, в которых я сейчас нахожусь. Поэтому для них немножко шок, как такое может быть и что это такое. Роман Костомаров, фигурист

При этом он отмечает, что многие дети знают о его спортивных достижениях благодаря родителям.

Конечно, от родителей, может быть, они знают, кто я такой, и что я – олимпийский чемпион по фигурному катанию – они, конечно, узнают это от родителей. Но в целом их больше шокирует мой внешний вид. Роман Костомаров

Костомаров подчеркивает, что пример борьбы и стойкости важен не только в спорте, но и в жизни.

Наверно, их больше родители настраивают, что смотрите, как нужно бороться и никогда не сдаваться, какие бы трудности ни встречались на твоем пути. Это не только в спорте. Жизнь спортом не заканчивается. Впереди еще целая жизнь. И поэтому в жизни может произойти все, что угодно, но спорт тебя закаляет, делает тебя точно сильнее. Роман Костомаров, олимпийский чемпион

По его словам, встречи с детьми случаются не так часто, но сам он понимает, какое влияние может оказывать на подрастающее поколение.

Не так часто я с детьми общаюсь, бывает, да, но в виде меня, и, наверное, это уже я являюсь примером того, как никогда не нужно опускать руки, никогда не нужно сдаваться, поэтому нужно идти только вперед. Если ты живой человек, то тебе необходимо бороться со всеми трудностями. Роман Костомаров, фигурист

Ранее фигурист поделился, что ему довольно тяжело без каких-либо выступлений.

Видео: Piter.TV