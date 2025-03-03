Платье Валиевой приобрели на благотворительном аукционе в Петербурге

Камила Валиева, Евгения Медведева и Роман Костомаров провели день фигурного катания вместе с петербуржцами. Российские фигуристы ответили на вопросы гостей, а также приняли участие в благотворительном аукционе. Среди лотов: коньки с автографом Евгении Медведевой, картины с яркими моментами фигуристов и платье Камилы Валиевой.
Это первый прокат в олимпийский сезон короткой программы, когда я выступала в Финляндии на Finlandia Trophy 2021 и в Канаде на своём первом взрослом этапе Гран-при. Конечно, мне кажется, это было мое самое волнительное выступление, так как самое первое. И это был мой первый вариант платья для короткой программы, с ним у меня связаны милые воспоминания.
Камила Валиева, российская фигуристка, заслуженный мастер спорта России
Также Камила поделилась своими мечтами и планами, рассказала о тренировках и о том, куда хочет отправиться в путешествие.
Мечта в детстве была одна – стать олимпийской чемпионкой. А сейчас она расплывчатая, многообразная: просто дойти до стабильности во всех своих сферах жизни, слушать себя и понять, чего я действительно хочу.
Камила Валиева, российская фигуристка, заслуженный мастер спорта России
Мероприятие организовано в рамках благотворительной программы "ДоброFON". Все вырученные средства будут направлены в фонд "Наставники детям", который помогает детям-сиротам. Портрет Ильи Авербуха, где он смотрит на зрителей после победы на чемпионате мира в 2002 году, приобрела Евгения Медведева.
Картина, это просто как побуждение. Моей главной задачей сегодняшнего жеста было показать людям, что благотворительность это классно. Над этой картиной трудилась художница, и самое главное: деньги, которые я заплачу за нее, пойдут на добрые дела, на помощь детям.
Евгения Медведева, российская фигуристка, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года
На паблик-токе Евгения Медведева, Станислава Константинова и Анастасия Скопцова обсудили актуальные вопросы из мира спорта. Поговорили о мужском одиночном катании, олимпийских списках, любимых элементах и о том, как справляться с волнением.
Я придумала, что рядом со мной стоит моё волнение, я его беру за ручку, и мы вместе идем и катаемся на чемпионате мира.
Евгения Медведева, российская фигуристка, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года
В благотворительном ивенте принял участие и Роман Костомаров, он рассказал, насколько поддержка важна в жизни человека.
Моя поддержка – это моя жена Оксана Домнина, конечно же, все мои близкие и родные, папа, брат, все, кто всегда с тобой будут рядом не только когда тебе хорошо, но и когда тебе трудно. Много людей, которые меня поддержитвают, бесспорно, их тысячи, а может миллионы – всеобщая помощь творит добро, делает тебя более сильным, и у тебя появляется желание жить.
Роман Костомаров, российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду
Также любители фигурного катания смогли сфотографироваться с российскими чемпионами и взять у них заветный автограф.
Фото, видео: Piter.TV
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