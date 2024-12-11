Роман Костомаров: "Лёд – это моя жизнь, и без него уже тяжело"

Фигурист поделился, что ему довольно тяжело без каких-либо выступлений.

В Петербурге прошел День фигурного катания, на котором присутствовали фиругисты Камила Валиева, Евгения Медведева и Роман Костомаров. Роман Костомаров, который встал на лёд в 9 лет, поделился с Piter.TV, что значит для него фигурное катание.

Ну да, действительно уже, можно сказать, 39 лет я на льду. Если говорить, что начал с 9, то долгое время, да. Пусть я последнее время, конечно, последние два года не так много катаюсь, как раньше это делал, в меру тех причин, которые со мной произошли. Но всё равно я выхожу на лёд, чтобы почувствовать скорость скольжения на льду – это огромное удовольствие, поэтому я по-прежнему иногда даже выступаю в некоторых шоу, потому что всё равно лёд — это моя жизнь, в принципе. Так получается, что большую часть времени своей жизни я провёл на льду, и поэтому сейчас мне в принципе достаточно тяжело без каких-то выступлений, без катания, без скольжения по льду. Я все равно, когда у меня есть свободное время, прихожу на каток и получаю от этого удовольствие. Роман Костомаров, российский фигурист, олимпийский чемпион

Ранее мы рассказывали о том, что платье Камилы Валиевой приобрели на благотворительном аукционе в Петербурге.

Видео: Piter.TV