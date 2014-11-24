Валиева и Медведева встретились с фанатами в Петербурге

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр обыграла мем "а ниче тот факт, что".

В это воскресенье, 2 марта, в рамках выставки "Лёд. Жизнь" в творческом пространстве "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге состоялся День фигурного катания, в котором приняли участие Камила Валиева и Евгения Медведева. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Мероприятие прошло в рамках благотворительной программы "ДоброFON", объединяющей любителей фигурного катания, желающих помочь нуждающимся.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева во время встречи призналась, что знала о поездке на ИО-2018 года заранее.

"Наберусь наглости сказать, что я знала, что поеду на Олимпиаду в Корею, еще в 2016 году. Понимала, что поеду туда, и метила туда. Не скажу, что это был груз ответственности. У меня была цель, и я к ней шла. Шла два сезона с четким пониманием, что точно еду на Игры. Лучше знать заранее, едешь или не едешь" фигуристка Евгения Медведева

Кроме того, она назвала российских мужчин-одиночников, которые должны быть включены в число кандидатов на поездку на отборочный олимпийский турнир. Среди них: Пётр Гуменник, Влад Дикиджи и Марк Кондратюк.

Отметим, что во время встречи агент Камилы Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей. Молодая спортсменка, впрочем, ответилао продолжении спортивной карьеры. Валиева примет решение, когда возобновит тренировки. К ним она может вернуться после снятия запрета на участие в соревнованиях. Официально возобновить тренировки ей разрешат за два месяца до завершения срока дисквалификации.

В программе были вопросы-ответы с Камилой Валиевой и Евгенией Медведевой, а также паблик-ток и благотворительный аукцион. Все вырученные средства були направлены в благотворительный фонд "Наставники детям", который уже более 20 лет занимается развитием и социализацией детей-сирот.

Ранее Piter.TV сообщал, что дуэль Плющенко и Ягудина на "Русском вызове" не состоится.

Видео: Piter.TV