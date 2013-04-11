Дуэль Плющенко и Ягудина на "Русском вызове" не состоится

"Русский вызов" должен состояться в Санкт-Петербурге 22 марта.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил РИА Новости, что его соревнование с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным на турнире "Русский вызов" не состоится.

Ранее сообщалось, что новая дуэль принципиальных соперников времён спортивной карьеры, Плющенко и Ягудина, пройдёт в рамках турнира шоу-программ "Русский вызов", который состоится в Санкт-Петербурге 22 марта. Плющенко заявлял о готовности выступить на этом турнире за гонорар в 10 миллионов рублей.

"Ко мне подходил представитель "Первого канала". Мы провели переговоры и пожали друг другу руки. На словах договорились о таком соревновании, которое могло бы привлечь внимание многих поклонников фигурного катания. Начал готовиться, восстановил все прыжки, включая тройной аксель. К сожалению, к началу марта мне так и не предоставили контракт, о котором договорились на словах. Был готов выступить, но приглашения от телеканала так и не получил. Соревнования с Ягудиным, понятное дело, не будет" Евгений Плющенко

Ранее Piter.TV сообщал, что ледовый стадион-трансформер появится на юге Петербурга.

Фото: Telegram-канал "Евгений Плющенко"