Ледовый стадион-трансформер появится на юге Петербурга

Ледовая арена во Фрунзенском районе будет многофункциональной: она предназначена для конькобежцев и хоккеистов, но может адаптироваться для других видов спорта, таких как хоккей с мячом, фигурное катание, шорт-трек и кёрлинг.

На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с представителями городского правительства был утверждён проект планировки и межевания территории во Фрунзенском районе, где планируется возвести ледовый дворец для занятий конькобежным спортом и хоккеем. Помимо этого, в комплексе разместятся медико-восстановительный центр и бассейн.

Пресс-служба Смольного сообщила, что неподалёку от спортивного объекта расположится Трамвайный парк №1, который перенесён на новую площадку. Для соединения этих объектов с уже имеющейся дорожной инфраструктурой проложат новые улицы.

Создание новой спортивной инфраструктуры является частью программы "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга". Ледовая арена во Фрунзенском районе будет многофункциональной: она предназначена для конькобежцев и хоккеистов, но может адаптироваться для других видов спорта, таких как хоккей с мячом, фигурное катание, шорт-трек и кёрлинг. Кроме того, арену смогут посещать горожане для любительского катания на коньках.

Для энергоснабжения ледового дворца и нового трамвайного парка предусмотрено строительство шести трансформаторных подстанций.