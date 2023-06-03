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Введение туристического налога с 2025 года поддержали в петербургском ЗакСе
Сегодня, 12:51
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Введение туристического налога с 2025 года поддержали в петербургском ЗакСе

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Предполагается, что налоговая ставка будет постепенно увеличиваться. В 2025 году она составит 1%, в то время как к 2029 году вырастет до 5%.

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга одобрил поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2025 год и план на 2026-2027 годы. Также на заседании был поддержан законопроект о введении туристического налога. Ранее эти поправки были проанализированы бюджетной комиссией.

Также на повестке дня стоял вопрос о замене действующего курортного сбора на туристический налог в Петербурге, который должен быть введён с начала 2025 года.

Предполагается, что налоговая ставка будет постепенно увеличиваться. В 2025 году она составит 1%, в то время как к 2029 году вырастет до 5%. Минимальная сумма налога для туристов составит 100 рублей в день, с возможными исключениями для некоторых категорий плательщиков. Поступления от нового налога в первый год его действия оцениваются в 1 миллиард рублей.

Проект закона был размещён на сайте Смольного для антикоррупционной экспертизы в начале октября. На прошлой неделе вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил, что от курортного сбора поступило 640 миллионов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV  

Теги: санкт-петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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