Фигуристы из Петербурга завоевали золото и серебро на этапе Гран-при России

Спортсмены поднялись на пьедестал в мужском и женском одиночном катании.

Петербургские фигуристы Евгений Семененко и Анна Фролова отличились на этапе Гран‑при России в Казани, завоевав золотую и серебряные медали. Об этом рассказали в пресс‑службе городского Комитета по физической культуре и спорту.

В мужском одиночном катании победил Евгений Семененко. По сумме баллов за короткую и произвольную программы он набрал 296,13 балла. Среди женщин серебряную награду взяла Анна Фролова. Ее результат по итогам двух программ составил 208,32 балла.

Таким образом, представители Петербурга завершили выступление на этапе Гран‑при с двумя медалями в Казани: Семененко поднялся на высшую ступень пьедестала, а Фролова — на вторую.

Ранее мы сообщали, что в Италии на Олимпиаде выступили два петербургских спортсмена.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)