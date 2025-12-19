На Олимпиаде в Италии выступят 2 спортсмена из Петербурга

Всего сборную России представляют всего 13 спортсменов, отобранных Международным олимпийским комитетом после длительных санкционных ограничений и жесткого отбора.

Сегодня, 6 февраля, в Италии начнутся Зимние Олимпийские игры, где сборную России представляют всего 13 спортсменов, отобранных Международным олимпийским комитетом после длительных санкционных ограничений и жесткого отбора. Подобное минимальное количество участников от нашей страны ранее не наблюдалось: даже в Париж в 2024 году отправлялись 15 атлетов. Примечательно, что в состав команды попали двое петербуржцев, пишет spb.aif.ru.

Российский коллектив примет участие в соревнованиях по следующим дисциплинам: фигурное катание, шорт-трек, лыжные гонки, конькобежный спорт, скелетон, горные лыжи и ски-альпинизм.

Представителем сборной в мужском одиночном катании выступит Петр Гуменник, которому всего 23 года. Он профессионально занимается спортом с четырехлетнего возраста, последние девять лет его тренером является Вероника Дайнеко, известная своими успехами в школе Тамары Москвиной. Петр воспитан в многодетной семье священника и детского невролога, а сам является победителем множества престижных соревнований, чемпионом России 2025 года. Благодаря своему росту в 184 сантиметра, Гуменник обладает отличной техникой скольжения и владеет множеством сложных элементов, включая пять четверных прыжков в одной программе. По его собственному признанию, любимым элементом являются прыжки, в то время как вращения ему не столь интересны.

Однако помимо спортивной подготовки, спортсменам придется столкнуться с дополнительными трудностями. Российские спортсмены были определены правилами лотереи в группу аутсайдеров, хотя объективно принадлежат к числу фаворитов. Это объясняется тем, что с марта 2022 года наши спортсмены не имели возможности выступать на международных турнирах, что привело к снижению рейтинга.

Другим представителем Санкт-Петербурга станет Иван Посашков, выступающий в шорт-треке. Двадцатидвухлетний спортсмен родом из Питера, карьеру начинал в академии ледовых видов спорта "Динамо-Санкт-Петербург". Он стартует на дистанциях 1000 и 1500 метров, хотя впервые вышел на международный уровень только осенью 2025 года. Иван быстро прогрессировал и сумел попасть в мировую элиту, получив право представлять нашу страну на играх в Милане.

Иван пришел в спорт случайно: играя в хоккей во дворе, его заметил тренер Людмила Журавлёва и предложила попробовать силы в конькобежном спорте. После Олимпиады в Сочи, где выступал знаменитый Виктор Ан, Иван решил последовать примеру чемпиона и заняться шорт-треком. В настоящее время Посашков является студентом Университета им. Лесгафта, проявляя выносливость и способность мобилизоваться, что даёт основания надеяться на успешное выступление.

Ранее мы сообщили о том, что Всероссийские соревнования по зимнему плаванию "Кубок Большой Невы" стартовали в Петербурге.

Фото: Союз конькобежцев России