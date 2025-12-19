Всероссийские соревнования по зимнему плаванию "Кубок Большой Невы" стартовали в Петербурге

В ближайшие два дня в холодные воды Гребного канала погрузятся около 250 атлетов.

Сегодня в Петербурге стартовали Всероссийские состязания по зимнему плаванию под названием "Кубок Большой Невы", проинформировал Комитет по физической культуре и спорту города.

В ближайшие два дня в холодные воды Гребного канала погрузятся около 250 атлетов. Спортсмены приехали на соревнование из разных уголков нашей страны — целых 25 регионов, а также гости из-за рубежа — Белоруссия и Франция.

В программе традиционных соревнований "Кубка Большой Невы" состоится традиционный "МоржеРан": участники пробегут дистанцию длиной в три километра, завершив её заплывом на 25 метров. Желающим испытать себя сильнее предлагается усложнённая версия дистанции: преодоление шестикилометрового маршрута бегом и финиширующий заплыв протяжённостью 50 метров.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Петербурга