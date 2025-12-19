Шорт-трекист из Петербурга отправится на Зимние игры в Милане

21-летнему спортсмену удалось пройти все необходимые процедуры для получения нейтрального статуса.

Шорт-трекист из Петербурга Иван Посашков получил приглашение для участия в Олимпийских играх в Италии. Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), 21-летнему спортсмену удалось пройти все необходимые процедуры для получения нейтрального статуса.

Иван Посашков, воспитанник Академии ледовых видов спорта "Динамо Санкт-Петербург", представит Россию на Олимпиаде, соревнуясь на дистанции 1000 метров. Спортсмен имеет ряд значимых достижений, включая победы на чемпионате России, Кубке России и Универсиаде.

Стоит отметить, что ранее приглашения на Олимпиаду-2026 уже получили российские спортсмены: фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов и шорт-трекистка Алёна Крылова.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский боксер Дмитрий Бивол намерен провести бой в конце весны.

Фото: Telegram / Спикер Бельский