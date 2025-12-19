Петербургский боксер Дмитрий Бивол намерен провести бой в конце весны

Спортсмен сейчас проходит процесс восстановления и рассматривает кандидатуру обязательного претендента Михаэля Айферта в качестве возможного соперника.

Экс абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол планирует провести следующий бой ближе к концу весеннего периода либо летом текущего года, передает агентство ТАСС со ссылкой на представителя команды петербургского спортмена.

Собеседник агентства уточнил, что спортсмен сейчас проходит процесс восстановления и рассматривает кандидатуру обязательного претендента Михаэля Айферта в качестве возможного соперника. На сегодняшний день Дмитрий Бивол имеет в своем активе 24 победы, из которых 12 одержаны досрочно, и одно поражение.

В декабре в Петербурге состоялась экспозиция спортивных достижений Дмитрия Бивола, главным экспонатом которой стала его профессиональная экипировка, в которой он одержал техническую победу нокаутом над ливийцем Маликом Зинад в июне 2024 года в Эр-Рияде, успешно защитив пояса чемпионов мира по версиям WBA Super и IBO в полутяжелом дивизионе.

Фото: Pxhere