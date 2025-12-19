Более 700 петербургских спортсменов получили премии за высокие результаты

Выплаты за призовые места на чемпионатах мира, Европы и России также получили 323 тренера, готовивших атлетов.

Более семисот спортсменов из Санкт-Петербурга получили премии за высокие спортивные достижения по итогам третьего квартала 2025 года. Об этом сообщили в городском Комитете по физической культуре и спорту.

Среди награждённых — победители и призёры чемпионатов, кубков и первенств мира, Европы и России. Высокие результаты спортсмены показали в таких дисциплинах, как бокс, дзюдо, прыжки на батуте и стрельба из лука. Помимо атлетов, выплаты получили 323 тренера, которые участвовали в их подготовке к соревнованиям.

Напомним, ежеквартальная премия присуждается спортсменам из сборных команд Петербурга и России, занявшим призовые места на официальных международных и всероссийских соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Эта система материального стимулирования направлена на поддержку петербургского спорта высших достижений.

Фото: Piter.TV