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Вчера, 18:01
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В состав сборной России на Олимпиаду-2018 вошли 30 петербуржцев: полный список

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Стало известно, сколько спортсменов представят Санкт-Петербурга на Олимпийских играх в Южной Корее.

 В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная участию спортсменов из Северной столицы в Олимпиаде-2018. Канал Piter.TV узнал, кто из представителей нашего города отправится в Южную Корею. Об этом журналистам рассказал глава спорткомитета Санкт-Петербурга Павел Белов.

В окончательный список спортсменов из России, утвержденный ОКР и МОК, вошли 30 атлетов. Значительную часть этого списка составили хоккеисты из сборной России. Из-за запрета на участие в Олимпиаде хоккеистам НХЛ, в основу "красной машины" вошли 15 игроков СКА. Ранее мы писали, что сразу 15 игроков СКА вошли в сборную России на Олимпийские игры. Но не одними "армейцами Невы" жив сегодня спортивный Петербург.

"У женщин также отобрались представительницы хоккейного "Динамо", 5 человек. Присутствуют и такие виды спорта как конькобежный спорт, здесь поедут Софья Просвирнова и Екатерина Константинова. Это наши надежды, показывающие на европейской арене хорошие результаты. В фигурном катании поедут Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. Они квалифицировались выступлениями на Чемпионате Европы. Здесь мы вправе рассчитывать на высокие результаты. Алексей Ромашов и Софья Тихонова представят прыжки с трамплина. В керлинге Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Виктория Моисеева.Хочется пожелать им удачи. Чтобы атлеты показали свои результаты.  
 
Павел Белов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
 
 
Председатель спорткомитета вспомнил и о звездах петербургского спорта, которые, по решению МОК, отказались отлучены от соревнований. Чиновник предложил не думать только о негативе и болеть за тех, кто все-таки поехал в Южную Корею.

К сожалению, у нас представители биатлона Екатерина Юрлова и Дмитрий Малышко не примут участие в Олимпиаде, а мы связывали с ними определенные надежды.  Как болельщик скажу, что будем переживать за всех, кто поедет. И за представителей Петербурга, и за представителей других регионов. Нас будут представлять атлеты из России, это официальное название от МОК. Но мы все с вами понимаем, что это наши спортсмены, российские, поэтому будем за них болеть. 

Павел Белов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

 Спортсмены Санкт-Петербурга – участники зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея)

Хоккей с шайбой (мужчины)
 
Игорь Шестеркин
Вячеслав Войнов
Владислав Гавриков
Артем Зуб
Андрей Зубарев
Динар Хафихулин
Александр Барабанов
Никита Гусев
Павел Дацюк
Сергей Калинин
Илья Ковальчук
Илья Каблуков
Николай Прохоркин
Сергей Широков
Вадим Шипачев
Егор Яковлев (запасной)
 
Хоккей с шайбой (женщины)
 
Екатерина Николаева
Анастасия Чистякова
Евгения Дюпина
Диана Канаева
Екатерина Смолина
 
Керлинг
 
Александр Крушельницкий
Анастасия Брызгалова
Ульяна Васильева
Виктория Моисеева
 
Конькобежный спорт (шорт-трек)
 
Екатерина Константинова
Софья Просвирнова
 
Фигурное катание на коньках
 
Дмитрий Алиев
Михаил Коляда
 
Прыжки на лыжах с трамплина
 
Софья Тихонова
Алексей Ромашов
 
 
 
 
 
 
Теги: олимпиада 2018 в южной корее , павел белов , сборная россии олимпиада , состав россии на олимпиаде , спортсмены петербурга
Категории: Спорт

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