В состав сборной России на Олимпиаду-2018 вошли 30 петербуржцев: полный список

Стало известно, сколько спортсменов представят Санкт-Петербурга на Олимпийских играх в Южной Корее.

В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная участию спортсменов из Северной столицы в Олимпиаде-2018. Канал Piter.TV узнал, кто из представителей нашего города отправится в Южную Корею. Об этом журналистам рассказал глава спорткомитета Санкт-Петербурга Павел Белов.

В окончательный список спортсменов из России, утвержденный ОКР и МОК, вошли 30 атлетов. Значительную часть этого списка составили хоккеисты из сборной России. Из-за запрета на участие в Олимпиаде хоккеистам НХЛ, в основу "красной машины" вошли 15 игроков СКА. Ранее мы писали, что сразу 15 игроков СКА вошли в сборную России на Олимпийские игры. Но не одними "армейцами Невы" жив сегодня спортивный Петербург.

"У женщин также отобрались представительницы хоккейного "Динамо", 5 человек. Присутствуют и такие виды спорта как конькобежный спорт, здесь поедут Софья Просвирнова и Екатерина Константинова. Это наши надежды, показывающие на европейской арене хорошие результаты. В фигурном катании поедут Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. Они квалифицировались выступлениями на Чемпионате Европы. Здесь мы вправе рассчитывать на высокие результаты. Алексей Ромашов и Софья Тихонова представят прыжки с трамплина. В керлинге Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Виктория Моисеева.Хочется пожелать им удачи. Чтобы атлеты показали свои результаты. Павел Белов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Председатель спорткомитета вспомнил и о звездах петербургского спорта, которые, по решению МОК, отказались отлучены от соревнований. Чиновник предложил не думать только о негативе и болеть за тех, кто все-таки поехал в Южную Корею.