Петербурженки стали призерами финала Гран-При по самбо

Международные соревнования проходили в Республике Татарстан.

Девушки из Санкт-Петербурга завоевали призы в финале международных соревнований по самбо, в котором участвовали 105 спортсменов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Екатерина Дорошенко завоевала серебряную медаль, борясь в весовой категории 65 кг. "Бронзу" получили София Анищенко и Лейла Искендерова, которые состязались в весовых категориях 50 и 59 кг. Все спортсменки являются выходцами из петербургской Комлпексной школы высшего спортивного мастерства.

Ранее мы рассказывали, что спортсменка из Санкт-Петербурга стала победительницей международных соревнований по тэхвондо "Большой Шлем Челлендж", которые проходили в китайском городе Уси .

Фото: Telegram / Пиотровский Online