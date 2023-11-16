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Петербурженки стали призерами финала Гран-При по самбо
Сегодня, 20:30
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Петербурженки стали призерами финала Гран-При по самбо

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Международные соревнования проходили в Республике Татарстан.

Девушки из Санкт-Петербурга завоевали призы в финале международных соревнований по самбо, в котором участвовали 105 спортсменов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Екатерина Дорошенко завоевала серебряную медаль, борясь в весовой категории 65 кг. "Бронзу" получили София Анищенко и Лейла Искендерова, которые состязались в весовых категориях 50 и 59 кг. Все спортсменки являются выходцами из петербургской Комлпексной школы высшего спортивного мастерства.

Ранее мы рассказывали, что спортсменка из Санкт-Петербурга стала победительницей международных соревнований по тэхвондо "Большой Шлем Челлендж", которые проходили в китайском городе Уси.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: самбо, спортсмены петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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