Петербурженка взяла золото на турнире по тэхвондо "Большой Шлем"

Прошедшие соревнования являются этапом отбора для участия в летних Олимпийских играх 2028 года.

Спортсменка из Санкт-Петербурга стала победительницей международных соревнований по тэхвондо "Большой Шлем Челлендж", которые проходили в китайском городе Уси. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Победительница Лилия Хузина является воспитанницей Санкт-Петербургской Спортивной школы олимпийского резерва "Комета". Петербурженка соревновалась в категории 67 кг и взяла на турнире "золото".

"Большой Шлем Челлендж" является отборочным состязанием для участия в финале "Большого Шлема" в 2026 году и этапом отбора для Олимпийских игр, которые состоятся летом 2028 года.

Ранее сообщалось, что петербургские пловцы победили в соревнованиях на "короткой воде".

Фото: Telegram / Пиотровский Online