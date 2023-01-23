Петербургские пловцы победили в соревнованиях на "короткой воде"

Спортсмены сборной Северной столицы завоевали 22 золотые медали.

В России прошел чемпионат по плаванию на "короткой воде". Сборная петербургских спортсменов одержала победу в соревнованиях, получив 43 медали, 22 из которых – золотые. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

На командной зачете команда Санкт-Петербурга набрала 3958 очков. Второе место заняли спортсмены из Москвы, а третье – пловцы из Новосибирской области.

Это – рекордный результат в истории нашего плавания! Лучшими спортсменами чемпионата стали – Кирилл Пригода, завоевавший семь медалей (6 золотых) и Евгения Чикунова, у которой три "золота" в личных видах программы. Борис Пиотровский, вице-губернатор Северной

Ранее сообщалось, что в греческом городе Ираклион прошли чемпионат и первенство мира по джиу-джитсу, где сборная России, включая петербургских спортсменов, выбилась в лидеры соревнований.

Фото: Telegram / Пиотровский Online